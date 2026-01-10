تشييع جنازة طالب لقي مصرعه بحادث تصادم بالطريق الدولي في الغربية

18 حجم الخط

شيع أهالي قرية دمرو التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثمان شاب لقي مصرعه إثر حادث تصادم على الطريق الدولي "المحلة – كفر الشيخ" بنطاق قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، فيما أصيب 3 آخرون.

وكان الشاب مصطفى غانم طالب ومقيم بقرية دمرو قد لقي مصرعه متأثرا بإصاباته بعدما اصطدمت الدراجة النارية التي كان يقودها بعربة كارو بالقرب من مسجد السلام في حادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص آخرين بينهم 3 من أسرة واحدة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد حيث وُوري جثمانه الثرى بمقابر الأسرة وسط دعوات الأهالي بالرحمة له والصبر لأسرته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الفحص عن إصابة كل من محمد ياسر طالب ومقيم بقرية دمرو، إلى جانب إسلام الدمرداش وزوجته آية سمير وابنتهما حور إسلام طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر وجميعهم من مستقلي عربة الكارو وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

