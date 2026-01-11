التعادل السلبي يسيطر على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بعد مرور 30 دقيقة

18 حجم الخط

الكلاسيكو، يتعادل فريق ريال مدريد مع غريمه برشلونة، سلبيا بعد مرور 30 دقيقة من الكلاسيكو الذي يجمعمها اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، بالسعودية في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

وبدأ ريال مدريد مباراة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - جولر - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، اللاعب إبراهيم دياز نظرًا لتواجده رفقة منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

فيما بدأ برشلونة ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - رافيينا - ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على البارسا هذا الموسم بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

