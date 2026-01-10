ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكبي الواقعة.

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو أحد الأشخاص "صاحب ورشة لحام معادن"، وبصحبته نجله 11 سنة - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، في إطار محاولته بيعها للمزارعين بهدف إبعاد الطيور عن حقولهم للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

