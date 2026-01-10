السبت 10 يناير 2026
حوادث

ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية

ضبط صاحب ورشة ونجله
ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وضبط مرتكبي الواقعة.

<i alt=ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية" width="574" height="334">ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية">
ضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع مُحدِث صوت خطِر لطرد الطيور بالمنوفية


 
رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع محدث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية لطرد الطيور من الحقول بالمنوفية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو أحد الأشخاص "صاحب ورشة لحام معادن"، وبصحبته نجله 11 سنة - مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، في إطار محاولته بيعها للمزارعين بهدف إبعاد الطيور عن حقولهم للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت  النيابة العامة التحقيق.

