الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدٍ على فتاة بمصر القديمة

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض فتاة للتعدي بالضرب، وإصابتها بجرح قطعي بالوجه.

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي على فتاة بمصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب التحريات، تم ضبط المشكو في حقه، وهو مصور مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة صداقة مع المجني عليها، وأنه أثناء تواجدهما بمنطقة الفسطاط نشبت بينهما مشادة كلامية بعد سبها له على سبيل المزاح، تطورت إلى اعتداء بالضرب تسبب في إصابتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على كلب باستخدام عصا بدائرة القسم.

القبض على حارس عقار تعدى على كلب بالعجوزة

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته عصا خشبية استخدمت في التعدي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بقيام الكلب في وقت سابق بمهاجمة أحد الأطفال والتسبب في إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.