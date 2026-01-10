بعد تداول فيديو، الأمن يكشف حقيقة تضرر مواطن من أصوات محال تجارية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تضمن ادعاء أحد الأشخاص تضرره من أصحاب بعض المحال التجارية أسفل العقار محل سكنه بالقاهرة، وزعم وجود فرد شرطة متورط في الأمر.

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعى فيه مواطن تضرره من أصوات المحال التجارية وادعى وجود فرد شرطة



تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن الادعاءات غير صحيحة، وأن الخلافات تعود إلى نزاعات جيرة بين الشاكي، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومالكي ثلاثة محال تجارية أسفل العقار، لا يشملون أي فرد شرطة.

وبسؤال مالكي المحال، أكدوا أن الشاكي كان دائم الشكوى منهم وتصويرهم بهاتفه المحمول، ومطالبتهم بمبالغ مالية في محاولة ابتزاز، كما تبين من الفحص أن الشاكي يعاني من اضطراب نفسي، مما أثر على إدعاءاته المتكررة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين وضبط السلوكيات المسيئة، مع استمرار الأجهزة الأمنية في متابعة الشكاوى والفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

