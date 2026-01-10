ضربة أمنية قوية بالسويس، ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس من تنفيذ عملية استباقية ناجحة أسفرت عن ضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة، متخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

جاءت العملية بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختلفة، تفيد بقيام تشكيل عصابي بحيازة كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا للاتجار بها داخل محافظة السويس وخارجها.

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، تم تتبع المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وأسفرت العملية عن ضبطهم وبحوزتهم: قرابة طن ونصف من مخدر الهيدرو، و120 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 100 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضبطيات الأمنية على مستوى المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما تستمر الأجهزة الأمنية في مراقبة وملاحقة كافة عناصر التشكيلات الإجرامية لضمان أمن واستقرار المجتمع.

