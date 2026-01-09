الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على صفحة أحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة الأربعين بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان يضم نجلي عم والدهما، أصيب أحدهما بجروح وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات عائلية قديمة، تطورت إلى اعتداء متبادل باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن الإصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض مستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.