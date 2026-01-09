الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

كشف ملابسات مشاجرة
كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على صفحة أحد المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة الأربعين.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة الأربعين بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكون من شخصين مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان يضم نجلي عم والدهما، أصيب أحدهما بجروح وسحجات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات عائلية قديمة، تطورت إلى اعتداء متبادل باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن الإصابات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض مستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب ذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة السويس مشاجرة بالأسلحة البيضاء قسم شرطة الاربعين فيديو مشاجرة اخبار الحوادث وزارة الداخلية الامن العام

الجريدة الرسمية