بعد 48 ساعة من الزفاف، مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق في الغربية

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع عروس تبلغ من العمر 18 عاما وإصابة زوجها البالغ 23 عاما بحالة اختناق، نتيجة استنشاق غاز السخان أثناء الاستحمام داخل منزلهما.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى محل البلاغ حيث تبين وفاة الزوجة في الحال فيما جرى نقل الزوج إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة بعد تعرضه للاختناق.



وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث هو تسرب غاز من سخان المياه داخل الحمام، ما أدى إلى استنشاق الزوجين للغاز وأسفر عن هذه المأساة.



وأكدت مصادر أمنية بمحافظة الغربية أن العروسين لم يمض على زفافهما سوى يومين فقط حيث أقيم حفل زفافهما يوم الخميس الماضي.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان بعد مناظرة الطب الشرعي مع التنبيه على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام سخانات الغاز داخل المنازل.

