السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في عين شمس

مشاجرة على ميراث
مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص وآخرين بالتعدي على محتويات مخازن تعود لهم بالميراث.

مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب 
مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب 
مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب 
مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب 

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول القائم على النشر ومقيم بدائرة القسم، والطرف الثاني طالب مصاب بسحجات بالجسم ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكشف الفحص بأن الخلاف نشأ حول ملكية محل تابع لخالهما المتوفى، ما أدى إلى تعديهما على بعضهما بالضرب، وأسفر عن إصابة الطرف الثاني.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وأقر كلاهما بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف العائلي على الميراث.
 

فيديو يقود الشرطة لضبط لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استمرار متابعة أي تطورات مرتبطة بالميراث والمشاجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة القاهرة خلافات ميراث ضبط طرفى مشاجرة قسم شرطة عين شمس إصابات جسدية النيابة العامة

مواد متعلقة

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مالكة محل بالبحيرة ويضبط المتهم

بعد تداول فيديو، الأمن يكشف حقيقة تضرر مواطن من أصوات محال تجارية

الأمن يكشف حقيقة فيديو طلب فرد شرطة أموالا من قائد سيارة على دائري قليوب

ضبط 25 شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

ضبط 115 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 7 أطنان دقيق مدعم و15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضربة أمنية قوية بالسويس، ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 100 مليون جنيه
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات بحوزة 4 ركاب في مطار القاهرة

تشكيل مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

المزيد
الجريدة الرسمية