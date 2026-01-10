الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في عين شمس

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص وآخرين بالتعدي على محتويات مخازن تعود لهم بالميراث.

مشاجرة على ميراث مخازن بعين شمس تشعل مشاجرة واصابة طالب

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول القائم على النشر ومقيم بدائرة القسم، والطرف الثاني طالب مصاب بسحجات بالجسم ومقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

وكشف الفحص بأن الخلاف نشأ حول ملكية محل تابع لخالهما المتوفى، ما أدى إلى تعديهما على بعضهما بالضرب، وأسفر عن إصابة الطرف الثاني.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة، وأقر كلاهما بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف العائلي على الميراث.



واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استمرار متابعة أي تطورات مرتبطة بالميراث والمشاجرة.

