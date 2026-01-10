حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بالجيزة

18 حجم الخط

شهد شارع العشرين، بالقرب من شارع الملكة، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اندلاع حريق هائل في محل تجاري يقع أسفل أحد العقارات، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة.

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة

تفاصيل الحادث

وانتقلت فرق الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحريق، ووبدأت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

إجراءات السلامة

وتم إخلاء السكان القريبين كإجراء احترازي وتحذيرات للمارة بعدم الاقتراب من مكان الحريق حتى انتهاء عمليات السيطرة على الحريق.

