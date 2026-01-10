السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بالجيزة

حريق هائل بمحل تجاري
حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة
18 حجم الخط

شهد شارع العشرين، بالقرب من شارع الملكة، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اندلاع حريق هائل في محل تجاري يقع أسفل أحد العقارات، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة والمارة.

حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة
حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة
حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة
حريق هائل بمحل تجاري في شارع العشرين بجوار شارع الملكة

تفاصيل الحادث

وانتقلت فرق الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحريق، ووبدأت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

إجراءات السلامة

وتم إخلاء السكان القريبين كإجراء احترازي وتحذيرات للمارة بعدم الاقتراب من مكان الحريق حتى انتهاء عمليات السيطرة على الحريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شارع العشرين الحماية المدنية حوادث القاهرة محلات تجارية شارع الملكة

مواد متعلقة

ضبط عاطل بتهمة الترويج لبيع المخدرات عبر الفيس بوك بالصف

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين طرفين في عين شمس

فيديو يقود الشرطة لضبط لص سرق دراجة نارية ببورسعيد

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مالكة محل بالبحيرة ويضبط المتهم

بعد تداول فيديو، الأمن يكشف حقيقة تضرر مواطن من أصوات محال تجارية

الأمن يكشف حقيقة فيديو طلب فرد شرطة أموالا من قائد سيارة على دائري قليوب

ضبط 25 شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

كأس أمم أفريقيا، الجزائر ونيجيريا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد فوز الأحمر علي فاركو

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

المزيد
الجريدة الرسمية