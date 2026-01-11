محمد سيد طنطاوي يكشف السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

18 حجم الخط

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الكافرون، أهم المعلومات عن السورة وسبب نزولها، مؤكدا أن النبي كان يقرأ بها كثيرا في صلاة الفجر.

سورة الكافرون الآية 1



قال تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ».

سورة الكافرون الآية 1

معلومات عن سورة الكافرون وسبب نزولها



قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: سورة «الكافرون» تسمى- أيضا- سورة «المقشقشة» أي: المبرئة من الشرك، وسورة «العبادة» وسورة «الدين»، وهي من السور المكية عند الجمهور، وكان نزولها بعد سورة «الماعون» وقبل سورة «الفيل»، وقيل: إنها مدنية، وعدد آياتها ست آيات، وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس، أن جماعة من زعماء المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هلم فلنعبد إلهك مدة، وأنت تعبد آلهتنا مدة، فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك... فنزلت هذه السورة.



السورة التي كان يقرأ بها النبي كثيرا في صلاة الفجر

وتابع الشيخ طنطاوي: وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كثيرا في صلاة ركعتي الفجر، ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة «الكافرون» وسورة «قل هو الله أحد» في ركعتي الفجر، أي: قل- أيها الرسول الكريم- لهؤلاء المشركين الذين جاءوك ليساوموك على أن تعبد آلهتهم مدة، وهم يعبدون إلهك مدة أخرى... قل لهم على سبيل الحزم والتأكيد «لا أعبد» أنا الذي تعبدونه من آلهة باطلة، ولا أنتم عابدون الإله الحق الذي أعبده، لجهلكم وجحودكم، وعكوفكم على ما كان عليه آباؤكم من ضلال.



الشيخ محمد سيد طنطاوي

واختتم طنطاوي: وافتتحت السورة الكريمة بفعل الأمر «قل» للاهتمام لما سيأتى بعده من كلام المقصود منه إبلاغه إليهم، وتكليفهم بالعمل به، ونودوا بوصف الكافرين، لأنهم كانوا كذلك، ولأن في هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم.

