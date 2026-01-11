محافظ القاهرة يلتقى سفير البوسنة والهرسك لبحث سبل التعاون المشترك

18 حجم الخط

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الأحد السفير سابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر والبوسنة والهرسك ممتدة وعميقة وذات تاريخ طويل.

وتناول اللقاء استعراض التطورات التى شهدتها مصر ومحافظة القاهرة خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والنقل الجماعي، والتنمية العمرانية، وتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين المرافق، والخدمات العامة.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة، وسراييفو في مجالات الثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، وبناء القدرات، وفرص التعاون الاقتصادي، والاستثماري، مع التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية الصداقة بين المدينتين.

وثمن سفير البوسنة والهرسك خلال اللقاء الدور الذى لعبته مصر أثناء العدوان على دولتهم والمساعدة والدعم الكبيرين الذى قدمته الدولة المصرية حكومة وشعبًا، مشيدًا بالقوات المصرية التى شاركت ضمن قوات حفظ السلام هناك.

