الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مالكة محل بالبحيرة ويضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء مالكة محل تعرضها للتعدي بالضرب على يد أحد الأشخاص، والزعم بتسببه في إجهاضها بقصد الاستيلاء على مبلغ مالي بمحافظة البحيرة.

خلافات مالية السبب.. ضبط المتهم بالتعدي على مالكة محل والزعم بإجهاضها في البحيرة

وكان  مركز شرطة إدكو تلقى بلاغا من مالكة محل، مقيمة بدائرة المركز، أفادت بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحجات متفرقة، على خلفية خلافات مالية بينهما، وادعت أن الواقعة تسببت في إجهاضها.

الكشف الطبي يكشف الحقيقة 

وبتوقيع الكشف الطبي على الشاكية، تبين استقرار حالتها الصحية وثبوت استمرار الحمل، وعدم صحة ادعاء الإجهاض.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، عامل مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته أقر بتعديه على المجني عليها بالصفع على وجهها وجذبها من ملابسها، بسبب الخلافات المالية القائمة بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

