حوادث

خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

خلافات مصاهرة تشعل
خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وما صاحبه من حالة جدل بين المتابعين. 


وكان مركز شرطة منية النصر تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص، أصيبوا بجروح متفرقة، بينهم شخص محجوز بأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وطرف ثان مكوّن من شخصين وسيدة، أصيب اثنان منهم بكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز. 

وتوصلت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات تتعلق بالمصاهرة، وتطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وأقروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الجريدة الرسمية