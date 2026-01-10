خلافات مصاهرة تشعل مشاجرة في الدقهلية وتسفر عن 5 مصابين

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وما صاحبه من حالة جدل بين المتابعين.



وكان مركز شرطة منية النصر تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص، أصيبوا بجروح متفرقة، بينهم شخص محجوز بأحد المستشفيات لتلقي العلاج، وطرف ثان مكوّن من شخصين وسيدة، أصيب اثنان منهم بكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات تتعلق بالمصاهرة، وتطورت إلى تعدٍ متبادل باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وأقروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.