المحكمة الإدارية العليا تتلقى طعنين يطالبان ببطلان تعديلات لائحة النادي الأهلي

تقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشئون الرياضة، للطعن على صحة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي التي عقدت يوم 19 سبتمبر 2025، والمتعلقة باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي.

الطعن الأول أحيل لهيئة المفوضين

وجاء في الطعن الأول بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 152 لسنة 80 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وأوضح الطاعن أن الجمعية العمومية الخاصة التي دعا إليها رئيس النادي لم تمنح الأعضاء حرية التعبير الكاملة في التصويت، إذ اقتصرت بطاقة التصويت على خيارين فقط وهما أوافق على المقترح كما هو، وأوافق على المقترح مع مراعاة التعديل المقترح، دون وجود خانة “لا أوافق" أو خيار رفض صريح.

وأضاف أن عدد الحاضرين 9329 عضوًا لم يحقق نصاب صحة انعقاد الجمعية الخاصة وفق المادة 18 من القانون 171 لسنة 2025 والمادة 10 من لائحة النادي، حيث يشترط القانون حضور 50% +1 من الأعضاء أو عشرة آلاف عضو أيهما أقل، بينما حضر أقل من ذلك.

وأشار الطاعن إلى أن قرار وزير الرياضة رقم 1112 لسنة 2025 بتحديد ضوابط الاجتماع الخاص لم يكن متوافقًا مع نصوص القانون، وأنه لم يحق للوزير تعديل نصاب الحضور القانوني، وهو ما يترتب عليه بطلان اعتماد التعديلات التي صوت عليها الأعضاء.

الطعن الثاني

كما جاء في الطعن الثاني بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 149 لسنة 80 ق، والذي رفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه واعتماد صحة انعقاد الجمعية.

أكد الطاعن أن الجمعية الخاصة لم تحقق النصاب القانوني المطلوب، وأن التصويت المقدم للأعضاء لم يمنحهم خيار رفض التعديلات، ما أهدَر حقهم في التعبير عن إرادتهم بحرية. وأضاف أن الحكم المطعون عليه خالف القانون والدستور واللائحة الأساسية للنادي، وفسد في الاستدلال عند اعتبار قرارات الجمعية صحيحة، رغم مخالفتها للقانون والنصاب القانوني المطلوب.

ويطالب المحامي خالد سليمان أبو العلا المحكمة بقبول الطعنين شكلًا، ووقف تنفيذ قرارات اعتماد التعديلات على لائحة النادي الأهلي بالجمعية العمومية المنعقدة في 19 سبتمبر 2025 بشكل عاجل، لحين الفصل في موضوع الطعن.

إلغاء قرارات اعتماد التعديلات لعدم بلوغ النصاب القانوني ولإهدار حق الأعضاء في التصويت بحرية كاملة، بما يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية ونتائجها، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وأشار الطاعن إلى أن الطعون تستند على أساس عدم صحة انعقاد الجمعية الخاصة وعيوب ورقة التصويت التي فرضت اتجاهًا واحدًا للموافقة على التعديلات، وهو ما يخالف نصوص القانون والدستور ولائحة النادي الأهلي، ويترتب عليه بطلان العملية الانتخابية ونتائجها.

