حجز قائد سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بعربة شقيق الفنانة إيمان العاصي

أمرت نيابة الجيزة حجز قائد سائق سيارة نقل متهم بالاصطدام بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، وإحداث تلفيات بها، 24 ساعة على ذمة التحريات واعترف المتهم بارتكاب الواقعة دون قصد.

 

وأجرت نيابة الجيزة معاينة لموقع تصادم سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. 

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان الذي شهد الحادث الذي تعرض له يوسف شقيق الفنانة إيمان العاصي، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب خبير لفحص السيارة وإعداد تقرير وافي عن الحادث. 

وكشفت المعاينة الأولية أن سائق سيارة النقل اصطدم بسيارة يوسف وفر هاربا.

حادث شقيق الفنانة إيمان العاصي

واصطدمت سيارة نقل بسيارة شقيق الفنانة إيمان العاصي، يوسف، على أحد الطرق بمدينة الشيخ زايد، وفر السائق هاربًا من موقع الحادث دون وقوع إصابات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى خاصة، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة المتضررة تخص شقيق الفنانة إيمان العاصي، الذي كان يستقلها برفقة أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

