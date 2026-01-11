الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

ميلان وفيورنتينا
ميلان وفيورنتينا
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، سقط فريق إيه سي ميلان في فخ التعادل الإيجابي 1-1، أمام نظيره فيورنتينا، في الجولة الـ20 الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”، للموسم الحالي 2025/2026.

أهداف مباراة ميلان وفيورنتينا 

افتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق بيترو كومتسو في الدقيقة 66، فيما تعادل ميلان عن طريق نكونكو في الدقيقة 90.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة فيورنتينا كالتالي:

وجاء تشكيل فيورنتينا لمواجهة ميلان كالتالي:

تشكيل فيورنتينا، فيتو
تشكيل فيورنتينا، فيتو

ترتيب ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ميلان وصافة ترتيب الدوري الإيطالي بـ40 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في 11 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.

في المقابل يأتي فيورنتينا في المركز الـ18 بترتيب الدوري الإيطالي، بـ14 نقطة من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 لقاءات، وخسر في 10 مواجهات.

وضمن منافسات نفس الجولة، حقق فريق فريق روما الفوز على نظيره فريق ساسولو بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء السبت، على ملعب الأولمبيكو ضمن لقاءات الجولة العشرين.

وسجل هدفي فر يق روما كل من كونيه في الدقيقة 76 وسولي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.

روما يفوز علي ليتشي

وفي الجولة الماضية نجح فريق فريق روما في الفوز على مضيفه ليتشي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب فيا ديل ماري، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل إيفان فيرجسون هدف روما الأول في شباك ليتشي بالدقيقة 14، وأضاف أرتيم دوفبيك في الدقيقة 71.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان فيورنتينا ميلان وفيورنتينا مباراة ميلان وفيورنتينا الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

زد يتقدم على الزمالك بهدف كباكا في الشوط الأول

كباكا يسجل الهدف الأول لـ زد في شباك الزمالك

20 دقيقة سلبية بين الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

أستون فيلا يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 2-1

مانشستر سيتي يقسو على إكسيتير 10-1 في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: كواليس غضب توروب من إدارة الأهلي.. تغيير ملعب مباراة الزمالك أمام زد.. حقيقة إصابة محمد الشناوي وعدم مشاركته أمام كوت ديفوار
ads

الأكثر قراءة

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

20 دقيقة سلبية بين الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

طريقة عمل مربى البرتقال، لذيذة ومغذية لأسرتك

زد يتقدم على الزمالك بهدف كباكا في الشوط الأول

مكتب خدمات بكل دائرة، عبد الجواد يكشف الوصايا الـ10 لأعضاء مستقبل وطن بالنواب والشيوخ

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي خلال ديسمبر 2025

السجن المشدد 15 عاما لقاتلي تاجر الدهب أحمد المسلماني بالبحيرة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها عند حاجة الناس حرام شرعا

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

المزيد
الجريدة الرسمية