أخبار الفن اليوم: تفاصيل أزمة والدة رضا البحراوي الصحية.. وفاة الشاعر أحمد عنتر مصطفى.. أسعار حفل تامر حسني بقصر عابدين

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم العديد من الأحداث الفنية والتي منها:

شهدت والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي أزمة صحية حادة خلال الساعات الماضية، عقب تدهور كبير في حالتها نتيجة صراع طويل مع مرض السرطان، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير عددًا من مشاهد مسلسله الجديد “الريس” داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو محرج للمنتج الموسيقي جاي زي والنجمة بيونسيه، وابنتهما رومي.

فقد الوسط الأدبي والثقافي الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب الأستاذ بجامعة عين شمس بعد رحلة ممتدة وحافلة بالعطاء الأكاديمي والإبداعي عن عمر ناهز 87 عامًا. يعد الفقيد أحد أبرز أعلام البلاغة العربية الحديثة، وأحد المساهمين في تجديد الدرس النقدي واللغوي في العالم العربي.

يطلق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مشروع “الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة”، في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وتوثيق حركة الفنون الحرة في مصر، وتعزيز حضور الفرق المستقلة داخل المشهد الثقافي.

في الوقت الذي تعيش فيه هيدي كرم حالة من التوهج الفني بعد نجاح الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي تعتبره علامة فارقة في مسيرتها، فتحت قلبها لـ "فيتو" لتكشف عن محطات هامة في طريقها.

يعكف صناع مسلسل "درش" الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان على إنهاء اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

شاركت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في فعاليات معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر – فرع الإسكندرية، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

أصدرت والدة الممثلة الراحلة كيم ساي رون بيانا رسميا للرأي العام، جددت فيه ادعاءاتها بأن ابنتها كانت تواعد الممثل كيم سوهيون عندما كانت لا تزال قاصرا، وفي المقابل، يواصل جانب كيم سو هيون إنكار جميع المزاعم المتعلقة بفضيحة مواعدة قاصر.

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم معرض دولي لفن الكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير بمتحف محمود مختار يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، في إطار مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير ولسه متاحف مصر كتير" التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، للاحتفاء بافتتاح المتحف الكبير وضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ارتباط الجمهور بالمتاحف المصرية، والتأكيد على دورها كمراكز حيوية تحمل رموز الهوية المصرية، وتزخر بالكنوز الثقافية والتاريخية.

احتفل الفنان خالد الصاوي أمس 25 نوفمبر بعيد ميلاده، ويعد الفنان خالد الصاوي واحدًا من أكثر المبدعين جرأة وصدقًا في الحديث عن تجاربه الشخصية والفكرية، سواء على الشاشة أو خارجها.

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى عن عمر يناهز الـ81 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ما استدعى نقله للعناية المركزة.

أطلقت نقابة المهن التمثيلية اليوم الأربعاء، البث التجريبي لموقعها الرسمي، في خطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أدوات التواصل وتعزيز حضور النقابة على المنصات الرقمية.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في مجالات متعددة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما في القاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

أشاد الفنان شريف منير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بالبرنامج الناجح “دولة التلاوة” مؤكدًا أنه من الأشياء التي تمد كل من يشاهدها بالطاقة الإيجابية.

حيي النجم، تامر حسني حفل غنائي كبير يوم 20 ديسمبر بقصر عابدين.

يستعد نجوم الكيبوب لإحياء شخصيات فرقتي HUNTIRX وSAJA BOYS الافتراضيتين من فيلم نتفليكس الشهير Kpop Demon Hunters، وذلك من خلال أداء حي ومباشر لأول مرة على الإطلاق ضمن حفل MAMA Awards لهذا العام.

أشعل المتسابق أدهم بدر من مدينة جدة السعودية مسرح ستديو برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “أم بى سي مصر” بأغنية أجنبية، وهو ما جعل لجنة الحكام التى يشارك فيها الفنان أحمد سعد ورحمة ونصيف ، على الدوران بسرعة من اللحظة الأولى.

طرح محمد رمضان، منذ قليل أغنيته الجديدة معاك للصبح وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.