هيدي كرم: اعتذرت عن «وتر حساس» لهذا السبب وسعيدة بالتعاون مع محمد سعد

في الوقت الذي تعيش فيه هيدي كرم حالة من التوهج الفني بعد نجاح الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، الذي تعتبره علامة فارقة في مسيرتها، فتحت قلبها لـ "فيتو" لتكشف عن محطات هامة في طريقها.

تحدثت كرم عن قرارها الصعب بالاعتذار عن شخصية "رغدة" قبل أن تتراجع عنه، وعن الصعوبات التي واجهتها في تصوير 90 حلقة كاملة من المسلسل، مؤكدة أنها لم تتردد لحظة في خوض الجزء الثاني، كما كشفت عن الأسباب التي جعلتها تختار البطولة الجماعية حاليًا على حساب البطولة المطلقة، وعن كواليس تعاونها المنتظر مع النجم محمد سعد في فيلم "عائلة دياب على الباب".

حوار شامل يكشف الكثير عن أولوياتها الفنية والشخصية، فإلى نص الحوار..

بداية ماذا عن شخصية رغدة في "وتر حساس"؟

بالفعل كنت قد اتخذت قرار الاعتذار عن شخصية رغدة في مسلسل "وتر حساس"، بسبب مخاوفي من الشخصية، ولكني بعد تفكير طويل تراجعت عن القرار بسبب العمل مع هذه المجموعة الرائعة من جهة، ومن جهة أخرى شعرت أثناء قراءة الشخصية أنها إنسان حقيقي من لحم ودم، وكنت سأندم كثيرًا إن اعتذرت عن هذه الشخصية.

هل كانت هناك صعوبات أثناء تحضير الشخصية أو تقديمها؟

التحضير للشخصية لم يشهد صعوبات كثيرة، لأننا أجرينا العديد من بروفات الترابيزة لكل الشخصيات، أما الصعوبة الحقيقية في طول فترة التصوير، لأننا قدمنا في الجزء الأول 45 حلقة، والجزء الثاني أيضًا 45، فالفترة في حد ذاتها هي التي تتصف بالصعوبة وليس العمل.

هل هناك جزء ثالث من "وتر حساس" سيخرج للجمهور؟

حتى الآن الأمر مجرد كلام فقط، وخاصة أن نهاية العمل ظلت مفتوحة للمشاهد، فكان هناك توقعات كثيرة بوجود جزء ثالث من العمل، ولكن لم تكن هناك خطوة أكيدة حتى الآن.

ترتيب الأسماء على العمل هل أثار خلافًا بين الكاست؟

نهائيًا، كل شيء من البداية واضح للجميع، وأنا من النوعية التي لا يشغلها ترتيب الأسماء، سواء في المقدمة أو النهائية، الأهم بالنسبة لي العمل الذي أقدمه، وكل ما يشغلني تقديم شخصية تترك أثرًا مع الجمهور.

هل معنى ذلك أن البطولة المطلقة لا تشغلك؟

البطولة المطلقة ستأتي في وقتها، أؤمن بمبدأ أن كل إنسان يستحق على قدر تعبه، وأنا من النوع الذي أنظر لما أقدمه، سواء كانت بطولة مطلقة أو جماعية، ولكن البطولة الجماعية حاليًا أفضل بكثير من أي بطولة مطلقة.

بصراحة.. إن عرض عملين بطولة مطلقة وجماعية، أيهما تقبلين؟

بكل صراحة حاليًا أقبل البطولة الجماعية، لأنني أحبها كثيرًا عن البطولة المنفردة، وأحب أن أنجح مع كاست كامل.

ماذا عن فيلم “عائلة دياب” على الباب"؟

أشارك في فيلم "عائلة دياب على الباب" مع الفنان محمد سعد، ولم أتردد دقيقة واحدة في قبول هذا العمل، لأنني كنت أسعى منذ فترة كي أعمل معه في عمل فني، وتحقق بفضل الله.

كيف ترين التعاون مع اللمبي للمرة الأولى؟

محمد سعد فنان له طابع كوميدي خاص، وأدخل الكوميديا بشكل مختلف تمامًا عما كنا نعرفه، من خلال اللمبي واللي بالي بالك، وأعمال كثيرة، ومنذ دخولي الوسط الفني أترقب التعاون معه، ولكن لم تأتِ فرصة.

ماذا عن شخصيتك في العمل؟

أقدم شخصية كوميدية للمرة الأولى، ومن حسن حظي أنها جاءت مع فنان كوميدي من الأساس.

الأعمال الكوميدية يصفها البعض بصعوبة بالغة بعكس الأعمال الأخرى.. هل تشجعين هذا الرأي؟

بالفعل أي عمل كوميدي به صعوبة كثيرة عن أي عمل آخر، لأن الفنان الكوميدي من الصعب أن يلاقي قبول الجمهور له، لأن الجمهور من الصعب أن يتقبل فنانًا كوميديًا، وعلينا أن نسعى كي يخرج العمل بشكل مقبول ومناسب.

ماذا عن رمضان 2026؟

حتى الآن مجرد ترشيحات فقط، وليس هناك شيء أساسي تم التعاقد عليه بشكل رسمي، وعند الاستقرار سيتم الإعلان.

