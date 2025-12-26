"حاجات وحاجات"، محمد فؤاد يغني أغنية جديدة لأول مرة في حفل بالعاصمة الإدارية (فيديو)

18 حجم الخط

تألق المطرب محمد فؤاد في الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه مساء أمس بـ العاصمة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحماس مع فقرات الحفل، وأغانيه المميزة، في أجواء فنية استثنائية.

وخلال الحفل، فاجأ “محمد فؤاد” جمهوره بتقديم أغنية جديدة لأول مرة، حملت اسم “حاجات وحاجات”، أشعلت حماس الحضور الذين تفاعلوا معها بشكل لافت، حيث قال في الأغنية: «أنا كل ما أخش بيتنا لوحدي وأطفي النور، ألاقي صورتها مالية الأوضة والمرايات، قالولي معمولك عمل جابولي بخور وبخرتلها، ظهرتلي في حاجات وحاجات»، وهو ما قوبل بتصفيق وتشجيع كبير من الجمهور.

كما أشعل محمد فؤاد المسرح بباقة من أشهر أغانيه الكلاسيكية التي ارتبطت بوجدان جمهوره، من بينها: «حبيبي يا»، «يا أصلي»، «ابن بلد»، وغيرها من الأغنيات التي رددها الحضور عن ظهر قلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.