تعرف على الموعد النهائي لتصوير عائلة دياب على الباب لمحمد سعد

يضع القائمون على فيلم “عائلة دياب على الباب” اللمسات النهائية لسيناريو العمل، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد ويشاركه في بطولته الفنانة هيدي كرم.



ويبدأ “اللمبي” تصوير أولى مشاهده في العمل خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وتشاركه في المشاهد الأولى من العمل الفنانة غادة عادل.



وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يظهر الفنان محمد سعد في شخصية جديدة عليه، ولكنها في إطار كوميدي أيضًا، رجل أعمال يسكن في القاهرة، وتأتي عائلته من الأرياف لتسكن معه.



وفي العمل بجانب كل من محمد سعد وهيدي كرم، كل من نور إيهاب، ودنيا سامي، وغادة عادل، وتامر هجري، ومن المقرر التعاقد مع عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة فايف برودكشن، وإخراج وائل إحسان.

آخر أعمال محمد سعد

أما عن آخر أعمال محمد سعد السينمائية، كان فيلم “الدشاش”، الذي عرض بالسينمات منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنانة زينة وباسم سمرة ونسرين طافش وخالد الصاوي ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

