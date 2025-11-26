الثقافة تطلق مشروع الأرشيف الوطني لدعم الفرق والمهرجانات المستقلة

18 حجم الخط

يطلق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مشروع “الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق والمهرجانات المستقلة”، في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم وتوثيق حركة الفنون الحرة في مصر، وتعزيز حضور الفرق المستقلة داخل المشهد الثقافي.

مشروع الأرشيف الوطني لتوثيق الفرق الحرة

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو إن المشروع يستهدف إنشاء أول أرشيف وطني شامل يوثق الفرق الحرة والمستقلة العاملة في المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، من خلال قاعدة بيانات متكاملة تتضمن المعلومات الفنية والتعريفية لهذه الفرق، بما يدعم التخطيط الثقافي ويعزز جسور العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وأكد أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تفتح المجال أمام تعاون واسع بين الدولة والمبادرات المستقلة، بما يساهم في إثراء الحياة الفنية وضمان استمرار تدفق الإبداع وترسيخ ريادة مصر الثقافية.

ومن جانبه، قال المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، إن تنفيذ المشروع عبر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يُعد انطلاقة جديدة في العمل الثقافي، تتكامل فيها جهود الدولة مع المبادرات المستقلة، من أجل خلق بيئة داعمة للمبدعين الشباب والكيانات الفنية الحرة.

مراحل توثيق بيانات الفرق المستقلة والحرة

وأوضح المخرج عادل حسان أن المشروع جاء بعد جلسات عمل مكثفة أسهمت في بلورة رؤيته العامة، لينطلق في مرحلته الأولى من خلال إعداد نموذج التسجيل الإلكتروني وتصميم قاعدة بيانات حديثة تعتمد معايير الحوكمة الرقمية وسهولة التحديث، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية من الخبراء والمتخصصين لمتابعة مراحل العمل.

وتبدأ المرحلة الثانية بفتح باب التسجيل والتوثيق للفرق والمهرجانات عبر المنصة الإلكترونية، مع تصنيفها بحسب النشاط الفني والوضع القانوني والإنجازات. ثم تتبعها مرحلة “التشبيك والدعم” التي تتضمن تنظيم لقاءات دورية تجمع الفرق المستقلة بالمؤسسات الرسمية والمدنية، وتخصيص مساحات للعروض المشتركة، وتقديم استشارات فنية وقانونية لدعم الفرق غير المسجلة.

كما تتضمن المرحلة الرابعة برامج تدريبية متخصصة في الإخراج، والأداء، والإدارة الفنية، والتسويق الثقافي، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لأفضل الممارسات الفنية والإدارية، وتقديم الدعم الرقابي والفني للنصوص من خلال ورش الكتابة والدراماتورج.

ويُختتم المشروع بمرحلة خامسة تشمل التقييم والتحديث الدوري لمدى فاعلية المشروع واستفادة الفرق، مع تحديث قاعدة البيانات بشكل نصف سنوي، وإصدار تقارير تحليلية تسهم في دعم السياسات الثقافية وصناعة القرار.

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن المشروع وتفاصيله الكاملة خلال فعالية كبرى تُقام يوم 9 ديسمبر المقبل، وتشهد الاحتفالية الإعلان عن أشكال الدعم التي ستقدمها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الفنون المستقلة ويعزز حضورها ودورها في المشهد الإبداعي المصري

