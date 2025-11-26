فرحانين بالمتحف الكبير، معرض دولي للكاريكاتير في متحف محمود مختار

18 حجم الخط

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم معرض دولي لفن الكاريكاتير بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير بمتحف محمود مختار يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، في إطار مبادرة "فرحانين بالمتحف الكبير ولسه متاحف مصر كتير" التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، للاحتفاء بافتتاح المتحف الكبير وضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ارتباط الجمهور بالمتاحف المصرية، والتأكيد على دورها كمراكز حيوية تحمل رموز الهوية المصرية، وتزخر بالكنوز الثقافية والتاريخية.

الهوية المصرية

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن فن الكاريكاتير يمتلك قوة تأثير استثنائية، إذ يتميز بقدرته السريعة على توصيل الرسائل الثقافية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، بإسلوب بسيط وعميق في آنٍ واحد.

وأضاف أن وزارة الثقافة، عبر مبادرة "عزة الهوية المصرية"، تسعى إلى توظيف هذا الفن الجماهيري في إيصال رسائلها وقيمها الثقافية للجمهور، سواء داخل المتاحف أو خارجها.

معرض دولي لفن الكاريكاتير

وأوضح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن استضافة متحف محمود مختار لهذا المعرض يمثل ترجمة حقيقية لتوجه القطاع لتعزيز مكانة المتاحف كمنصات مفتوحة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وأن المتاحف ليست فقط أماكن لحفظ التاريخ، بل أيضًا ساحات للتفاعل الفني والابتكار.

وصرح الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير بأن هذا المعرض سوف يشهد مشاركة عدد كبير من أبرز فناني الكاريكاتير من دول العالم، في مشهد فني عالمي يحتفي بروح مرحه راقية.

وأكد الفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية المصرية للكاريكاتير وقوميسير المعرض، أن المعرض يعكس مدى اهتمام فناني الكاريكاتير حول العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أبدى العديد منهم حماسًا بالغًا للمشاركة، مؤكدين أن دعمهم للمعرض يأتي تأكيدًا على دور الفن في نشر التسامح وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأضاف أن الأعمال المشاركة تحمل رؤى متنوعة تعبّر عن تقديرهم لمصر وثقافتها العريقة، واحتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير كمنارة جديدة للحضارة والهوية.

متحف محمود مختار

جدير بالذكر أن متحف محمود مختار، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، يُعد من أبرز المتاحف الفنية المصرية كما أنه يحمل تاريخ خاص،فقد جاءت الدعوة لتأسيسه من الفنان الراحل راغب عياد، صديق النحات العالمي محمود مختار، وبدعم من رائدة العمل النسائي هدى شعراوي، وتأييد من المفكر الكبير طه حسين، وزير المعارف آنذاك، الذي أسهم بدور مهم في تجهيز مقتنيات المتحف.

والمتحف يشغل مساحة خضراء محاطة بالأشجار من كل الجهات، يتميز بتصميمه المنخفض نسبيًا عن مستوى الأرض، ويضم بين جنباته إرثًا فنيًا خالدًا لفنان جعل من مصر قبلة لتعلم فن النحت، حيث يحتضن مجموعة من أهم أعمال مختار التي تمثل محطات مضيئة في تاريخ الحركة الفنية المصرية والعربية.

