مسلسلات رمضان 2026، مفاجأة مصطفى شعبان في "درش"

يعكف صناع مسلسل "درش" الذي يقوم ببطولته النجم  مصطفى شعبان على إنهاء اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان 2026.

وعلمت فيتو من مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان، أن الأخير سيقدم في المسلسل شخصية توأم ينشأ في أسرة بسيطة، إلا أن أحدهما يتعرض لحادث يفقده الذاكرة، لتتعقد الأحداث وتتغير مجريات القصة في إطار درامي مليء بالمفاجآت. 

وتشارك الفنانة عايدة رياض ضمن أبطال العمل، حيث تؤدي شخصية والدة مصطفى شعبان، بعد ترشيح عدد من الفنانات لهذا الدور قبل الاستقرار عليها.

ويشهد المسلسل التعاون الأول بين مصطفى شعبان والكاتب محمود حجاج، إذ يراهن الثنائي على تقديم حكاية جديدة وجذابة تنتمي إلى الدراما الشعبية التي حقق فيها شعبان نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة ولا يزال العمل في مرحلة الكتابة وسط توقعات بتقديم معالجة درامية مختلفة تعزز من عنصر التشويق.

ويتكون مسلسل "درش" من 30 حلقة، وتبدأ تحضيراته خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدًا لبدء التصوير. 

والعمل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج أحمد خالد أمين الذي سبق وتعاون مع مصطفى شعبان في رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكيم باشا". 

