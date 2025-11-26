والدة كيم ساي رون تجدد اتهاماتها لـ كيم سوهيون

18 حجم الخط

أصدرت والدة الممثلة الراحلة كيم ساي رون بيانا رسميا للرأي العام، جددت فيه ادعاءاتها بأن ابنتها كانت تواعد الممثل كيم سوهيون عندما كانت لا تزال قاصرا، وفي المقابل، يواصل جانب كيم سو هيون إنكار جميع المزاعم المتعلقة بفضيحة مواعدة قاصر.

بيان والدة الراحلة ساي رون

أصدرت والدة كيم ساي رون بيانا صحفيا اليوم 26 نوفمبر، قالت فيه: "مرحبا، أنا والدة ساي رون. بعد الكثير من التفكير، جمعت شجاعتي لكتابة هذه الرسالة، قضيتنا حاليا قيد التحقيق، وقد نصحت السلطات جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن التعامل مع وسائل الإعلام، ونحن احترمنا توصيتهم. ومع ذلك، استمر الممثل القانوني لكيم سوهيون في نشر مقاطع فيديو على قناته عبر يوتيوب، مروجا لادعاءات كاذبة ومتلاعبا بمشاعر الجمهور"، كما أكدت أن الكشف الأخير عن حساب ابنة أختها على وسائل التواصل الاجتماعي قد تسبب في أضرار ثانوية للعائلة.

وتابعت: "أشعر بالقلق من أن ينساق الجمهور وراء الادعاءات الكاذبة وينظر إلى هذه القضية بشكل غير صحيح. ولإثبات أن كيم ساي رون وكيم سوهيون كانا يتواعدان عندما كانت قاصر، نقوم اليوم بنشر جزء من الأدلة التي بحوزتنا"، وأضافت أنه حتى مع نشر أدلة إضافية، فإن جانب كيم سو هيون سيستمر في تكرار نفس الادعاءات، وسيكشف التحقيق قريبا ما إذا كانت الأدلة مفبركة أم لا.

وأكدت والدة كيم ساي رون أن معارف الممثلة الراحلة قدموا شهادات دقيقة ومحددة، ووفقا للبيان، شهد أحد المعارف بأن كيم ساي رون واعدت كيم سو هيون وهي قاصر، وأنه عندما سافرت إلى جزيرة جيجو بصحبة ساي رون، قام كيم سو هيون بتوصيلهما شخصيا إلى المطار.

كما كشفت أم المنثلة الراحلة عما زعمت أنه مذكرة كتبتها كيم ساي رون في 28 سبتمبر 2017، قبل التحاق كيم سو هيون بالخدمة العسكرية، موضحة أن المذكرة تم استخراجها من خلال التحليل الجنائي الرقمي للأجهزة الإلكترونية الخاصة بكيم ساي رون، وتم استرجاع كافة الأدلة ببياناتها الوصفية عبر الطب الشرعي دون أي تعديل.

وزعمت الأم أن هذه العبارات تثبت أن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عاطفية فقط هم من يقولون مثل هذا الكلام، مصرة على أن المذكرة تؤكد أن كيم ساي رون وكيم سو هيون كانا يتواعدان بالفعل قبل 28 سبتمبر 2017.

كيم سوهيون يقاضي بالتشهير مع رفض الادعاءات

وعلى الجانب الآخر، يتمسك فريق كيم سو هيون بموقفه القائل بأنه بدأ بمواعدة كيم ساي رون فقط بعد أن أصبحت بالغة، نافيا بشكل قاطع مزاعم مواعدة القاصر. وقد قام جانبه برفع دعاوى جنائية ضد عائلة الممثلة الراحلة بتهمة التشهير بموجب قانون شبكة المعلومات والاتصالات، كما تقدم بطلب تعويض عن الأضرار بقيمة تناهز 12 مليار وون كوري او ما يعادل 8.2 مليون دولار أمريكي تقريبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.