محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "معاك للصبح" (فيديو)

طرح محمد رمضان، منذ قليل أغنيته الجديدة معاك للصبح وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ونشر محمد رمضان برومو الأغنية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب في التعليق: "خليك جامد - الشكوى لغير الله مذلة - ارفع راسك - ما تمسحش دمع عينك غير إيدك - ماتسيبش حلمك حتى لو كان في السما - دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي.. دي كانت نصايح أبويا الله يسكنه الفردوس الأعلى".

