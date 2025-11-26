الأربعاء 26 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة الناقد الأدبي البارز الدكتور محمد عبد المطلب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد المطلب، فيتو
فقد الوسط الأدبي والثقافي الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب الأستاذ بجامعة عين  شمس بعد رحلة ممتدة وحافلة بالعطاء الأكاديمي والإبداعي عن عمر ناهز 87 عامًا. يعد الفقيد أحد أبرز أعلام البلاغة العربية الحديثة، وأحد المساهمين في تجديد الدرس النقدي واللغوي في العالم العربي.

الراحل ترأس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات الأدبية داخل وخارج مصر، كما أصدر العديد من الكتب في نقد الشعر. 

أثرى عبد المطلب المكتبة العربية بأكثر من 30 كتابًا من بينها: البلاغة والأسلوبية، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديم، وقراءة ثانية في شعر امرئ القيس، وغيرها.

كما نال الراحل العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها: جائزة الملك فيصل العالمية في اللغة العربية والأدب، جوائز جامعة عين شمس التقديرية ووسام "فارس" من الحكومة الفرنسية وغيرها.

الجريدة الرسمية