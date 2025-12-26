شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن شروط إصدار البطاقات الائتمانية، في ظل تزايد الإقبال على استخدام البطاقات كأداة للدفع والشراء داخل مصر وخارجها.

وأوضح مسؤولون بالبنك التجاري الدولي أن هناك عددًا من الشروط والبرامج المتاحة لإصدار البطاقات الائتمانية، بما يتناسب مع طبيعة عمل ودخل كل عميل.

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في البنك التجاري الدولي

وأشار مسؤولو البنك إلى أن البطاقات الائتمانية تصدر وفق أحد الخيارين التاليين:

أولًا: بطاقات بضمان نقدي

تصدر بضمان نقدي مثل شهادات الاستثمار أو الودائع، من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي.

ثانيًا: بطاقات بدون غطاء نقدي

وتصدر من خلال عدد من البرامج، أبرزها:

برنامج بضمان مفردات الراتب للموظفين.

برنامج بضمان كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

بطاقات مخصصة لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة، والذي يشمل الأطباء، وأصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية، والمحاسبين القانونيين.

برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي وفقًا لتقييم العميل الائتماني.

خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار بالبنك التجاري الدولي

وفي سياق متصل، يبحث عدد كبير من عملاء CIB عن خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار التي يتيحها البنك، سواء عبر الإنترنت البنكي أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وكشف مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB أنه يمكن الاشتراك في صناديق الاستثمار بسهولة من خلال القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة الفرع في معظم الحالات.

خطوات الاشتراك في صناديق الاستثمار

وأوضح البنك أن خطوات الاشتراك تتم كالتالي:

1. تسجيل الدخول إلى حسابك عبر خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول.

2. الضغط على علامة (+) «إضافة» أسفل قسم «الودائع»، أو من خلال قسم «صناديق الاستثمار» في حال وجود صناديق قائمة، أو عبر مركز الطلبات.

3. اختيار «شراء صناديق الاستثمار».

4. عند اختيار صندوق الاستثمار، سيتم توجيه العميل إلى نموذج تصنيف المخاطر.

5. الضغط على «التالي» والبدء في الإجابة على أسئلة نموذج تصنيف المخاطر.

6. بعد الانتهاء من النموذج، يحصل العميل على تصنيف مخاطر الاستثمار الخاص به، مع عرض الصناديق الموصى بها بناءً على إجاباته.

7. في حال رغبة العميل في اختيار صناديق أخرى غير الموصى بها، يتعين عليه التوجه إلى أقرب فرع.

8. عند اختيار الصندوق المناسب، يمكن الاطلاع على مميزات الصندوق من خلال خيار «تعرف على المزيد»، والذي يتضمن نشرة الصندوق، وبيان الأداء المحدث، والشروط والأحكام.

وأكد مسؤولو البنك أن هذه الخدمات تأتي في إطار التوسع في الحلول الرقمية، وتسهيل وصول العملاء إلى المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة.

