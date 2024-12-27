أخبار الفن اليوم، عمرو سعد ينهي خلافه مع محمد سامي، محمد رمضان يطرح "أنا البلد"، حقيقة زواج طفلة ذا فويس كيدز موسم 2018، ألفت عمر تبكي بسبب مرض والدها

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

ظهرت الفنانة ألفت عمر ، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وطلبت من متابعيها الدعاء لوالدها، الذي يرقد في غرفة العناية المركزة حاليا.

ولم تتمالك ألفت دموعها وبكت بحرقة شديد، مؤكدة أن والدها حالته الصحية حرجة للغاية وإنه تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن هناك أمل حسبما أخبرها الطبيب المعالج له.

وأضافت ألفت أنها لم تجد أمامها سوى الطلب من جمهورها الدعاء لوالدها، حتى يخرج من تلك الأزمة الصحية الصعبة.

تصدرت طفلة برنامج ذا فويس كيدز أشرقت أحمد سعد ، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب ظهورها بفستان زفاف على السوشيال ميديا، وظن الكثيرون أنها تزوجت في سن مبكر.

حيث ظهرت طفلة ذا فويس كيدز أشرقت أحمد بفستان زفاف مع مطرب مقنع دون أن تكشف عن هويته، وظن البعض أنها تزوجت مبكرا، خاصة أنها نشرت "فيديو" على صفحتها عبر فيس بوك.

وتواصلت "فيتو" مع أشرقت أحمد، طفلة برنامج ذا فويس، للكشف عن حقيقة زواجها، وهو الأمر الذي نفته، مؤكدة أن ظهورها بفستان زفاف كان بغرض الدعاية لأغنيتها الجديدة هاتلي خاتم سولتير.

وأشارت إلى أنها كانت من اللازم أن ترتدي فستان زفاف لكي يتماشى الزي مع موضوع الأغنية، مؤكدة أن الدعاية بهذا الشكل ساهمت كثيرا في نجاحها.

أعلن الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنه لا يوجد خلاف بينه وبين مخرج العمل محمد سامي بكواليس مسلسل سيد الناس الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2025.

وكتب عمرو سعد: لمن يقول اننا مختلفين انا وسمسم بالعكس إحنا متفقين على الشغل سهرانين ببنطلونات البيجامات، بأمر الله مسلسل سيد الناس أقوى مسلسل في رمضان 2025, و2026، 2027، بنفكر في 3 أجزاء.

أعلن الفنان محمد ثروت عن إحيائه لحفل غنائي جديد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 17 يناير المقبل.

وروج ثروت للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث كتب منشورًا قال فيه: “جمهوري الغالي، في انتظاركم ان شاء الله يوم الجمعة ١٧ يناير علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية - الساعة ٨ مساء في حفل مميز مع فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة د. محمد الموجى”

تواصل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الأعمال النهائية من البناء والتشييد الخاص بالمسرح الجديد التابع لنقابة المهن التمثيلية بمحافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في بيان له اليوم الجمعة، إنه بصدد عمل احتفال ضخم فور الافتتاح الخاص بمسرح النقابة هناك، مشيرا إلى أن الافتتاح الخاص بالمسرح سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

استقبل الجمهور الفنان تامر حسني استقبالا خاصا عقب وصوله مطار الرياض بالورود قبل انطلاق حفله في المملكة العربية السعودية مساء اليوم الجمعة.

وظهر تامر حسني في المطار بـ نيو لوك من حيث شكل شعره وذلك قبل انطلاق حفله الليلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

طرح الفنان محمد رمضان ، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “أنا البلد”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأغنية محمد رمضان الجديدة من كلمات؛ مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس

سافر المخرج طارق العريان إلى العاصمة الإنجليزية لندن، برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث يقضيان ليلة رأس السنة هناك.

كما سيلتقي طارق بعدد من أصدقائه وبعض المتخصصين في التصوير السينمائي للاتفاق على بعد التفاصيل الخاصة بأعماله المقبلة.

شهدت كواليس مسلسل سيد الناس، الذي يشارك في بطولته الفنان عمرو سعد، أزمة كبيرة إثر خلاف نشب بينه وبين مخرج العمل محمد سامي.. الأزمة تصاعدت بشكل مفاجئ بعدما دخل بطل العمل في انفعال شديد على المخرج خلال أحد مشاهد التصوير.

وأكد مصدر من داخل كواليس المسلسل أن الأزمة بدأت عندما طالب عمرو سعد مخرج العمل بالاهتمام أكثر بجودة التصوير وعدم ترك لوكيشن التصوير للسفر إلى الخارج، مما كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الفنانين أثناء التصوير.

وبحسب المصدر، فإن سعد عبر عن استيائه من الطريقة التي يدير بها سامي عملية التصوير، مما أدى إلى توتر الأجواء بينهما.

وأوضح المصدر أن محمد سامي رد على طلبات عمرو سعد قائلًا: "أنا مخرج العمل ولي رؤية في كل شيء"، وهو ما زاد من غضب عمرو سعد، ليطالبه في وقت لاحق بأن يعتذر عن إخراج العمل، مهددًا بإمكانية ترشيح مخرج آخر لتولي مهمة الإخراج إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو.

كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن وفاة أرملة الفنان محمود مسعود بعد رحلة مع المرض، لتلحق به بعد 4 سنوات من وفاته.

شارك محمود مسعود في العديد من الأدوار الدرامية التي عُرضت في التلفزيون، ومنها مسلسلات "اللقاء الثاني، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر".

كان آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "لآخر نفس" الذي شارك في بطولته مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

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