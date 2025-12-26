مجموعة منتخب مصر، أنجولا يتعادل مع زيمبابوي1/1 في كأس الأمم الإفريقية 2025

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية 2025، انتهت مباراة زيمبابوي وأنجولا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لـ كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

مباراة منتخب أنجولا وزيمبابوي

وأحرز هدف أنجولا الأول فى الدقيقة 24 عن طريق اللاعب جيلسون دالا، حيث استقبل اللاعب جيلسون دالا كرة عرضية مثالية من تو كارنييرو داخل منطقة الجزاء، وتحكم فيها بلمسة أولى رائعة قبل أن يسدد تسديدة دقيقة في الزاوية السفلية اليسرى قبل أن يتعادل موسونا لاعب زيمبابوي فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وفى الدقيقة 48 طالب لاعبي زيمبابوي باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم المباراة رفض اللجوء إلى تقنية الفيديو واستكمل اللعبة بضربة ركنية وبعدها ينجح موسونا لاعب زيمبابوي فى إدراك التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ترتيب المجموعة الثانية

وتواجد منتخب أنجولا وزيمبابوي في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، منتخب مصر وجنوب إفريقيا وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط

2ـ منتخب مصر ـ 3 نقاط

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة

تشكيل أنجولا أمام زيمبابوي

حراسة المرمى: هوجو ماركيز.

خط الدفاع: بواتو، كارمو، ماتا، كارنيرو.

خط الوسط: موكيندي، شو، بينسون، فريدي، دالا.

خط الهجوم: نزولا.

تشكيل زيمبابوي أمام أنجولا

حراسة المرمى: أريبي واشنطن

خط الدفاع: تاكوارا، ناكامبا، حاديبي.

خط الوسط: جالاي، دوبي، فابيش، أنطونيو، لونجا.

خط الهجوم: بون، موسونا.

