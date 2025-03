حقيقة علاقة الممثل كيم سوهيون بالممثلة الراحلة كيم ساي رون

أصدرت وكالة الممثل الكوري كيم سوهيون Gold Medalist، بيانًا رسميًا ردًا على الادعاءات التي طرحتها قناة Garosero Research Institute على يوتيوب، والتي زعمت أن الممثل كان على علاقة بالممثلة الراحلة كيم ساي رون لـ 6 سنوات، منذ أن كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وهو في سن الـ 21 عامًا، والذي قد يعرضه لقضية دخول في علاقة مع قاصر أن ثبتت المزاعم صحتها.

نفت الوكالة تمامًا هذه الادعاءات، مؤكدة أنها مزاعم كاذبة تمامًا ولا يمكن التغاضي عنها. كما شمل البيان نفي الادعاءات التي تقول إن الوكالة وكيم سوهيون تواطآ مع اليوتيوبر لي جينهو" لمضايقة الراحلة، أو أنَ الوكالة عاملت كيم ساي رون بظلم بعد حادثة القيادة تحت تأثير الكحول.

صورة محذوفة من حساب كيم ساي رون على الانستجرام، فيتو

وأكدت الوكالة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد Garosero Research Institute بسبب نشر معلومات كاذبة ومضللة، كما ناشدت الجمهور التوقف عن نشر وتضخيم الأخبار المغلوطة.

كما عبرت الوكالة عن حزنها العميق لوفاة كيم ساي رون، مشيرةً إلى أنها كانت جزءًا من شركتهم في السابق، وأكدت رفضها لاستغلال وفاتها في نشر شائعات تضر بسمعتها لتحقيق "مكاسب شخصية".

أثارت هذه المزاعم ضجة كبيرة على مختلف المواقع عبرَ الانترنت في كوريا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومشكك، البعض يرى أن "هناك حقيقة وراء هذه الادعاءات" بسبب شهادة العائلة، بينما يرى آخرون أنَ "Garosero Research Institute قناة غير موثوقة ولها تاريخ طويل في نشر الشائعات.

شائعات مواعدة سو هيون لساي رون

تم الكشف عن شائعات مواعدة سو هيون، المعروف بأدواره في "My Love From the Star" و"Queen of Tears"، وساي رون في عام 2024 بعد أن شاركت الممثلة الشابة صورة معه على موقع انستجرام في ذلك الوقت، نفت Gold Medalist أيضًا الشائعات.

كيم ساي رون في عمر ال15 عام، فيتو

قبل وفاتها، كانت ساي رون نجمة أطفال شهيرة تعرضت مسيرتها الترفيهية لضربة بسبب حادث قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022. في نفس العام، تركت ساي رون Gold Medalist بعد انتهاء عقدها مع الوكالة.

ورحلت النجمة الكورية كيم ساي رون عن عالمنا في الشهر الماضي بظروف غامضة حول وافتها، حيث تم العثور على جثة الممثلة في منزلها من قبل أحد أصدقائها، وفقًا لتقارير الإعلام الكوري.

وصرحت مصادر من الشرطة الكورية في بيان إعلامي، أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة أو اقتحام، مؤكدين استمرار التحقيقات في الظروف الدقيقة لوفاة الممثلة، ولكن لم يكشف عنه حتي الأن.

