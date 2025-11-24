الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهن السينمائية تنعى والدة المنتج الفني جوزيف ذهني

المنتج الفني جوزيف
المنتج الفني جوزيف ذهني، فيتو
18 حجم الخط

حرضت نقابة المهن السينمائية على نعي والدة المنتج الفني جوزيف ذهني، ومن المقرر أن تستقبل الأسرة واجب العزاء مساء اليوم الإثنين في كنيسة الأخوة بشبرا.

وأصدرت نقابة السينمائيين، بيانًا جاء به: نقابة المهن السينمائية تنعى فيه والدة الزميل المنتج الفني جوزيف ذهني، انتقلت إلى الأمجاد السماوية والدة الزميل المنتج الفني، جوزيف ذهني.. النقيب وأعضاء مجلس الإدارة يشاطرون الزميل وأسرته في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته. 

 

وكشف البيان عن موعد عزاء والدة المنتج الفني جوزيف ذهني، فمن المقرر إقامته اليوم الإثنين الموافق 24 / 11 / 202 بكنيسة الأخوة الساعة السادسة والنصف - شارع إنجه هانم - أول شبرا - خلف مكتبة المحبة.

المنتج الفني جوزيف ذهني والدة المنتج جوزيف ذهني نقابة المهن السينمائية اخبار الفن

الجريدة الرسمية