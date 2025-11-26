سر إلحاد خالد الصاوي، تعرف على التفاصيل

18 حجم الخط

احتفل الفنان خالد الصاوي أمس 25 نوفمبر بعيد ميلاده، ويعد الفنان خالد الصاوي واحدًا من أكثر المبدعين جرأة وصدقًا في الحديث عن تجاربه الشخصية والفكرية، سواء على الشاشة أو خارجها.

وفي أحد لقاءاته الإعلامية، فتح الصاوي قلبه كاشفًا جانبًا شديد الخصوصية في رحلته الروحية، مؤكدًا أنه مر بسنوات من الإلحاد الذي كان يصفه بـ”الإلحاد الصوفي” أو “الأنا مالية” وهي حالة يتأرجح فيها الإنسان بين إمكانية وجود إله بنسبة 50% وعدم وجوده بالنسبة نفسها، وأرجع ذلك إلى أن الحواس لا تمنح يقينًا، والاستنتاج العقلي يسمح بالاحتمالين معًا.

وروى الصاوي أن اللحظة التي عاشها حينما كان يشعر باقتراب الموت في إحدى الليالي حيث قال: “يا رب أنقذني” كانت سببا في التغيير، مؤكدا أنه ليس من “الرجولة” أن يستيقظ صباحًا فيكفر بمن استغاث به ليلًا، وأمام المذيع أضاف بشفافية: “لو أنت شوفت هو بيعمل إيه وبينقذني إزاي.. لازم تؤمن".

أحدث أعمال خالد الصاوي

يشارك خالد الصاوي قريبا في فيلم طه الغريب ويلعب الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” شخصية طبيب نفسي يقوم بمعالجة حسن الرداد، الذي يتردد على عيادته لمعاناته من انفصام في الشخصية.

ويبدأ خالد الصاوي في مساعدة حسن الرداد في العودة لحياته الطبيعية، ويبدأ في إفشاء أسراره لطبيبه النفسي الذي يعود ويستغلها ضده بعد ذلك ضمن أحداث العمل.

وتشارك الفنانة جميلة عوض ضمن أحداث فيلم “طه الغريب” الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، وتظهر خلال العمل وهي تجسد شخصية حبيبته.

ويبدأ الفنان حسن الرداد تصوير أول مشاهده في فيلم “طه الغريب” أول ديسمبر المقبل، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان المخرج عثمان أبو لبن، قد رشح الفنانة ياسمين رئيس لبطولة فيلم “طه الغريب”، بدلا من الفنانة مي عمر التي اعتذرت عن العمل نظرًا لانشغالها بأعمال فنية أخرى، ولكنها اعتذرت هي الأخرى عن العمل.

فيلم “طه الغريب”

ويعد فيلم "طه الغريب" من الأعمال السينمائية الرومانسية المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذي كتب له السيناريو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.