وفاة الشاعر أحمد عنتر مصطفى عن عمر ناهز الـ81 عامًا

رحل عن عالمنا منذ قليل، الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى عن عمر يناهز الـ81 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ما استدعى نقله للعناية المركزة.

ونعت نقابة كتاب مصر الشاعر الكبير من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حيث تقدم الدكتور علاء عبد الهادي باسمه وباسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بخالص العزاء وأصدقه في وفاة الشاعر الكبير وعضو مجلس إدارة النقابة الأسبق الشاعر أحمد عنتر مصطفى، داعيا الله أن يتغمده برحمته وعفوه وأن يسكنه فسيح جناته”.

الشاعر أحمد عنتر مصطفى

الشاعر أحمد عنتر مصطفى، ولد عام 1944 بمحافظة الجيزة، ويعد أحد شعراء "اليقين القومي" الذين تغنوا بالعروبة إيمانا بها، اهتم شعره بقضايا الإنسانية والقومية، عمل باحثا بإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ومديرا لمتحف السيدة أم كلثوم.

ساهم في إثراء الحياة الثقافية طوال نصف قرن خلال عمله بالثقافة الجماهيرية، وبرع بالأدب واللغة العربية، وكتب العديد من المقالات النقدية، والقصائد الشعرية التي نظم أبياتها بعناية، ونشرت في الصحف والمجلات.

ومن أبرز أعماله: "مأساة الوجه الثالث"، "مرايا الزمن المعتم"، "الذي لا يموت أبدا"، "أغنيات دافئة على الجليد"، "حكاية المدائن المعلقة" و"أبجدية الموت والثورة"، وغيرها من الأعمال التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري العربي وكان لها حضورها الفاعل في الساحة الثقافية.

كتب للأطفال دواوين عدة منها: "الوردة تسأل"، "فراشات الأسئلة"، و"فوضى الزمن الجميل"، وحصل على عدد من الجوائز العربية والدولية أهمها، جائزة اتحاد الكتّاب فى التميز الشعري، وجائزة البابطين الكويتية عن ديوان "هكذا تكلم المتنبي".

