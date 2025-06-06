شهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الفنان أحمد سعد والقائمين على برنامج “ذا فويس”، لمشاركته ضمن مدربي الموسم الجديد من البرنامج.

وكشف مصدر مقرب من أحمد سعد، أنه تلقى بالفعل عرضًا للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج “ذا فويس”، الذي سيتم تصويره بالرياض خلال الأشهر القليلة القادمة.

مفاوضات مع أحمد سعد للمشاركة ببرنامج "ذا فويس"

وأضاف المصدر أن سعد وافق بشكل مبدأيًا على فكرة مشاركته لكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع إدارة البرنامج، الذي من المفترض أن يجمع عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي.

علي الجانب الآخر، وجه الفنان أحمد سعد رسالة لجمهوره خلال حفله بأستراليا، حيث رفع علم مصر معبرًا عن فخره بجنسيته المصرية والشعب المصري، وجاء ذلك بحضور السفير المصري والفنان هاني رمزي.

وقال أحمد سعد خلال حفله في أستراليا: إحنا كمصريين لازم نحيّي كل البلاد العربية الموجودة في الحفلة الأول وبعدين إحنا آخر ناس لأن هما حبايبنا، لو مش موجودين باسم مصر فهي جوا قلبنا.

وكان وقع الفنان أحمد سعد، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وأعرب سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفا أنه واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغاني مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربي، الذي يحرص على تقديم كل ما هو جديد لهم باعتبارهم الداعمين له في مشواره الغنائي.

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