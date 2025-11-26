وزير الثقافة يوقّع اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر والجزائر

18 حجم الخط

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في مجالات متعددة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما في القاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وخلال المراسم، وقّع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري السيد يحيى بشير، وزير الصناعة، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة للأعوام 2025 – 2028 بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة والفنون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي وتعزيز التواصل بين المؤسسات الفنية في البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي “دار الأوبرا المصرية” و”أوبرا الجزائر”، بما يسهم في تبادل العروض والخبرات الفنية وتنظيم برامج مشتركة في الفنون الموسيقية والاستعراضية.

وفي السياق ذاته، جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمصر والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، ووقّعها كذلك الدكتور أحمد فؤاد هنو والسيد يحيى بشير.

واختُتمت المراسم بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وعقب مراسم التوقيع، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الاتفاقيات تعكس حرص البلدين على توثيق الروابط الثقافية وتعزيز الشراكة في مجالات الإبداع والتراث والفنون، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تنفيذ مشروعات مشتركة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي العربي وتعميق التعاون بين مصر والجزائر في مختلف مجالات الثقافة والفنون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.