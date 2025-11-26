متسابق سعودي يجبر لجنة تحكيم "ذا فويس" على هذا التصرف (فيديو)

18 حجم الخط

أشعل المتسابق أدهم بدر من مدينة جدة السعودية مسرح ستديو برنامج " ذا فويس"، المذاع على فضائية “أم بى سي مصر” بأغنية أجنبية، وهو ما جعل لجنة الحكام التى يشارك فيها الفنان أحمد سعد ورحمة ونصيف، على الدوران بسرعة من اللحظة الأولى.



وعلى هامش البرنامج أكد آدهم أنه يبلغ من العمر 38 عاما، وأنه تربي فى آلة موسيقية، وسافر إلى الخارج وكون فرقة موسيقية وكان يعزف على آلة الجيتار خلال الحفلات الفنية التى كان يحييها فى الخارج.



وأضاف: "أحد أصدقائي سمعني وأنا أغني وطلب مني الصعود على المسرح والغناء، ومن وقتها بدأت أغني، وهناك الكثير طلب منى المشاركة فى برامج المسابقات الغنائية".



وأوضح: "فوجئت بأن زوجتى تشجعني وتدعمني لذلك شاركت فى ذا فويس، ووجودي فى البرنامج شيء جديد بالنسبة وأعتبره مرحلة جديدة فى حياتي ومشواري الفني".



