رياضة

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

مصر وجنوب أفريقيا
مصر وجنوب أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية 2025، يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المواجهة المرتقبة للفراعنة، اليوم الجمعة، أمام نظيره جنوب أفريقيا، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًّا في المغرب وتستمر حتى الـ18 من يناير المقبل.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا 

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025، بملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا 

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة مباراة مصر وجنوب أفريقيا والمقرر لها الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، حيث تمتلك كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات المونديال القاري داخل منطقة الشرق الأوسط.

وسوف يتم نقل مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
للجماهير الراغبة في مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا دون اشتراك، هناك بعض القنوات المفتوحة التي تبث مباريات محددة من البطولة في الوطن العربي، أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية
التردد على نايل سات: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الأرضية
التردد: 11157.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
معدل الترميز: 27500.

