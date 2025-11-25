ياسمين صبري تتصدر التريند بسبب برنامج دولة التلاوة

18 حجم الخط

تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن برنامج دولة التلاوة الذي لاقى نجاحًا واسعًا منذ انطلاقه.

حيث نشرت ياسمين عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي على إنستجرام وتويتر تغريدة قالت فيها: "الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القراء أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة".

وفي السياق ذاته انتشر منشور يُنسب إلى والدها، يعبر فيه عن رأي مخالف تجاه البرنامج، مما أثار جدلًا بين المتابعين، واعتبر البعض أن تصريحات ياسمين تشكل ردًا غير مباشر على وجهة نظر والدها.

ياسمين صبري ووالدها

يذكر أن هناك خلافات عائلية سابقة بين ياسمين صبري ووالدها وكان يتم تداولها على مواقع التواصل، مما زاد من اهتمام الجمهور وتعليقاتهم حول هذا الأمر.

حيث كانت ياسمين صبري تحدثت في لقاء إعلامي سابق عن خلافها مع والدها، وقالت إنه انفصل عن والدتها وهي في الثانية من عمرها وتربت في أحضان جدتها لأمها، فكانت جدتها ووالدتها كل شيئ في حياتها أما والدها فلا توجد علاقة بينها وبينه.

برنامج دولة التلاوة

ويُعرض "دولة التلاوة" يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً، ويقدّم جوائز إجمالية تبلغ 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وبثّه عبر قناة "مصر قرآن كريم"، مع منحهما شرف إمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويضم البرنامج لجنة تحكيم رفيعة المستوى من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، بينهم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف تضم الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير محمد عياد، والدكتور علي جمعة، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري.

