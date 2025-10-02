الخميس 02 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

صعيدي للمرة الثانية، مصطفى شعبان يقرر خوض سباق رمضان مع هذه الفنانة

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

قرر الفنان مصطفى شعبان خوض سباق رمضان لعام 2026، بعمل صعيدي جديد، ويعتبر هذا العمل الثاني للفنان في الجلباب الصعيدي بعد مسلسل حكيم باشا.

 

والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن المقرر أن تدور أحداثه في إحدى قرى محافظة قنا، وتم ترشيح الفنانة سهر الصايغ لتشارك في بطولة العمل.

 

وأكد مصدر مقرب من الفنان مصطفى شعبان في تصريحات خاصة لفيتو أنه حتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي على تقديم عمل وطني خلال السباق الرمضاني لعام 2026، سواء كان الجزء الرابع من مسلسل الاختيار أو مسلسل آخر.

وقال المصدر إن الأمر ما هو إلا ترشيح وحديث يدور بينه وبين أحد المسؤولين على العمل فقط.

وأضاف المصدر أن مصطفى شعبان يحب الأعمال الوطنية، وبنسبة كبيرة من الممكن أن يوافق على العمل إن وجده مناسبًا لكل ظروفه.

وعلى جانب آخر يستعد الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي وهو بعنوان “مملكة” وذلك بعد غيابه الطويل عن السينما.

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي 

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف إيهاب بليبل، ويلعب “شعبان” من خلال الأحداث شخصية شاب يقوم بعملية احتيال كبرى. 

ومن المفترض أيضا أن يعقد مصطفى شعبان جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للاستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي.

ويجتمع مصطفى شعبان مع فريق عمل المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة، للوقوف على تفاصيل الدور الذي يقدمه، حيث يتم البدء في تصوير المسلسل نهاية العام الجاري، ويعرض في شهر رمضان المقبل.

 

