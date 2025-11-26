فيديو محرج لـ جاي زي وبيونسيه وابنتهما رومي

18 حجم الخط

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو محرج للمنتج الموسيقي جاي زي والنجمة بيونسيه، وابنتهما رومي.

وظهر جاي زي وبيونسيه، وهما يطلبان من ابنتهما رومي ركوب السيارة، لكنها رفضت قائلة: "لا، لا أريد ذلك"، وهو ما جعل بيونسيه وزوجها يشعران بالحرج من عدم قدرتهما على السيطرة على تصرفات ابنتهما، التي ترفض إطاعة أوامر والديها.

Jay-Z and Beyoncé’s video is going viral, seen telling their daughter Rumi to get in the car, and she refuses: "No, I don’t want to" pic.twitter.com/Kxb9sKsAYT — Rap Quotes (@RapQuotesyt) November 25, 2025

بيونسيه تصدر ألبومها الجديد في النصف الأول من 2026

ذكرت عدد من التقارير الصحفية أن النجمة بيونسيه تُخطط لإصدار ألبومها الجديد الذي لم يتم تسميته بعد، ويعد الفصل الثالث من ألبومها المُستوحى من موسيقى الروك، وذلك في النصف الأول من عام 2026.

وحطمت المغنية الأمريكية بيونسيه، رقمها القياسي لأعلى إيرادات حفل غنائي لفنانة، حيث حققت 17.7 مليون دولار إيرادات، لكل حفل من جولة COWBOY CARTER في ولاية هيوستن.

بيونسيه تتربع على عرش الأرباح الشهرية

كما احتلت المغنية الأمريكية بيونسيه، المركزين الأول والثاني في قائمة أعلى المغنيات تحقيقا للأرباح شهريا.

وتحتل بيونسيه الآن المركزين الأول والثاني على التوالي في شباك التذاكر الشهري، بعد أن جمعت أرباح 157.4 مليون دولار في مايو فقط من عام 2025 مع جولة كاوبوي كارتر، لتحتل المركز الثاني، في قائمة الأعلي ربحا شهريا، كما أنها صاحبة المركز الأول، بأرباح 179.3 مليون دولار في أغسطس 2023 مع جولة رينيسانس الغنائية.

كما حطمت المغنية بيونسيه الرقم القياسي للمغنية الأسطورية ويتني هيوستن، والمطربة ماريا كاري، لأكبر عدد من ألبومات الاستوديو من قبل امرأة سوداء، تقضي 50 أسبوعًا أو أكثر في تاريخ مخطط Billboard 200 الموسيقي.

وحققت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه رقما قياسيا جديدا ضمن مسيرتها الغنائية.

وأصبحت بيونسيه أول امرأة تحقق 7 جولات غنائية إجمالية، تتجاوز 100 مليون دولار كإيرادات لكل منها.

بيونسيه تتحدث عن فوزها بألبوم العام في جرامي

وعبرت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن سعادتها، بالفوز بجائزة ألبوم العام، في حفل الجرامي الأخير، والتي تعد من أهم جوائز الحفل.

وقالت بيونسيه، في خطاب فوزها: "إنه أمر غريب للغاية.. لقد مرت 25 عامًا من العمل الجاد وبذل قصارى جهدي لمواصلة النمو وفتح الأبواب.. أشعر بشرف كبير.. أنا سعيدة لأن ابنتي “بلو آيفي” تمكنت من رؤية ذلك".

