الجمعة 26 ديسمبر 2025
الأهلي يفوز علي وادي دجلة بثنائية في دوري الكرة النسائية

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، الفوز علي مضيفه وادي دجلة، بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري بالجولة الرابعة عشرة، على ملعب الأخير.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلي 37 نقطة، بعد تحقيق 12 فوزًا، وتعادلا في مباراة واحدة، مقابل هزيمة وحيدة، حيث بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على بالم هيلز 3-0، وعلى اتحاد بسيون 9-0، وعلى رع 5-0، وخسر من مسار 2-3، ثم فاز على المصري 5-0، وعلى المقاولون العرب 6-0، وتعادل مع زد 2-2، ثم الفوز على الطيران 12-0، وعلى البنك الأهلي 5-0، وعلى ساك 3-1، وعلى الزمالك 5-0، وعلى بيراميدز 2-0، وعلى إنبي 3-0،  وعلي وادي دجلة 2ـ0 مسجلًا 64 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

نظام دوري الكرة النسائية

وتُقام منافسات الدوري هذا الموسم بنظام المجموعة الواحدة من دورين (ذهابًا وإيابًا)، في نسخة تشهد المشاركة الثانية للأهلي، بعد ظهوره الأول في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز الثاني في جدول الترتيب، إلى جانب تتويجه بلقب كأس مصر.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلًا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وعبد اللطيف رضا محللًا للأداء، ويارا صفوت المدير الإداري، وإبراهيم حمدان إداري شؤون اللاعبين، وأسماء الدمرداش طبيب الفريق، وراندا ياسر وهايدي العشيري للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية

