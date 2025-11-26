الأربعاء 26 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نجوم الكيبوب يجسدون شخصيات “Kpop Demon Hunters” على مسرح MAMA 2025

Kpop Demon Hunters، فيتو
يستعد نجوم الكيبوب لإحياء شخصيات فرقتي HUNTIRX وSAJA BOYS الافتراضيتين من فيلم نتفليكس الشهير Kpop Demon Hunters، وذلك من خلال أداء حي ومباشر لأول مرة على الإطلاق ضمن حفل MAMA Awards لهذا العام.

ويقام حفل جوائز MAMA يومي 28 و29 نوفمبر في هونغ كونغ، ومن المتوقع أن يكون هذا التعاون الفني بين عالمي الواقع والخيال إحدى أبرز لحظات الكيبوب لهذا العام.

ومن المقرر أن تتألق عضوات فرقة BABYMONSTER بتقديم أغنية "Golden"، وهي الأغنية الخاصة بالفرقة الافتراضية HUNTIRX، كما سيجتمع خمسة من أقوى نجوم الجيل الجديد في الكيبوب لتقديم أغنية "Your Idol" الخاصة بفرقة SAJA BOYS، وهم: ليهان عضو فرقة BOYNEXTDOOR، ووونبين عضو فرقة RIIZE، وشينيو عضو فرقة TWS، وبارك جونووك عضو فرقة ZEROBASEONE، وهان يوجين عضو فرقة ZEROBASEONE.

حفل جوائز MAMA 2025

يعد حفل توزيع جوائز MAMA هو الحدث الأبرز بين احتفالات موسيقى البوب الآسيوية، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت هونغ كونغ، حيث تُقسَّم العروض على يومين، يضم كل منهما مجموعة من أبرز فرق وفناني الكيبوب الصاعدين والراسخين.

يشهد اليوم الأول (Chapter 1) الموافق الخميس 28 نوفمبر 2025، عروضا قوية ومشاركات للفرق التالية:

  • IVE
  • ENHYPEN
  • BABYMONSTER
  • BOYNEXTDOOR
  • Super Junior
  • MEOVV
  • TWS
  • Hearts2Hearts
  • Alpha Drive One
  • BumsUp

ويختتم اليوم الثاني (Chapter 2) الموافق الجمعة 29 نوفمبر 2025 الحفل في اليوم الثاني بمشاركة عدد من الفرق الأكثر شعبية:

  • Stray Kids
  • RIIZE
  • ZEROBASEONE
  • ALLDAY Project
  • CORTIS
  • izna
  • KickFlip

بالإضافة إلى ظهور النجم G-Dragon في عرض خاص

الجريدة الرسمية