الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر أنجولا كوت ديفوار الكاميرون ليفربول مانشستر سيتي

مواد متعلقة

سر توقف مباريات كأس أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة

4 أرقام تمنح منتخب مصر الأفضلية في الجولة الأولى بـ كأس أمم أفريقيا

برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب متألق في كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا، تألق نجوم الدوري الإنجليزي في الجولة الأولى

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads