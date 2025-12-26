مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية 2025، انتهى الشوط الأول من مباراة زيمبابوي وأنجولا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي يقام في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

أحرز هدف أنجولا الأول فى الدقيقة 24 عن طريق اللاعب جيلسون دالا، حيث استقبل اللاعب جيلسون دالا كرة عرضية مثالية من تو كارنييرو داخل منطقة الجزاء، وتحكم فيها بلمسة أولى رائعة قبل أن يسدد تسديدة دقيقة في الزاوية السفلية اليسرى قبل أن يتعادل موسونا لاعب زيمبابوي فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبعد هدف أنجولا الأول عن طريق دالا سدد اللاعب مانويل بنسون من منتخب أنجولا كرة قوية من حافة منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدًا عن القائم الأيمن وخرجت عن الملعب.

وفى الدقيقة 28 أطلق الحكم بيتر واويرو صافرة خطأ بعد تدخل قوي من اللاعب جوناثان بواتو من منتخب أنجولا في صراع الكرة. نال منتخب زيمبابوي ركلة حرة، وهي فرصة كانت واعدة لتسديدة مباشرة على المرمى.

وفى الدقيقة 37 سقط هوجو ماركيز حارس انجولا للاصابة حيث استغرق سقوطه 6 دقائق قبل استكمال المباراة بعد تلقيه الاسعافات الاولية.

وفى الدقيقة 48 يطالب لاعبي زيمبابوي باحتساب ركلة جزاء ولكن حكم المباراة يرفض اللجوء إلى تقنية الفيديو وتستكمل اللعبة بضربة ركنية وبعدها ينجح موسونا لاعب زيمبابوي فى إدراك التعادل فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وبعدها يطلق الحكم صافرته بنهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاء تشكيل أنجولا فى الشوط الاول كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز.

خط الدفاع: بواتو، كارمو، ماتا، كارنيرو.

خط الوسط: موكيندي، شو، بينسون، فريدي، دالا.

خط الهجوم: نزولا.

كما جاء تشكيل منتخب زيمبابوي فى الشوط الاول كالتالي

حراسة المرمى: أريبي واشنطن

خط الدفاع: تاكوارا، ناكامبا، حاديبي.

خط الوسط: جالاي، دوبي، فابيش، أنطونيو، لونجا.

خط الهجوم: بون، موسونا.

تاريخ مواجهات أنجولا وزيمبابوي

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولكنهما سبق أن التقيا أربع مرات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1998 و2013، حيث تفوقت أنجولا على زيمبابوي بتصدر المجموعة في المرتين، لتتأهل للنهائيات على حسابها.

كما جمعتهما تصفيات كأس العالم 2006، حيث فاز كل فريق في مباراته على أرضه، وتأهلت أنجولا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك للمرة الوحيدة في تاريخها.

ويتسلح المنتخب الأنجولي بتفوقه نفسيا بالفوز في آخر مباراتين جمعتهما، وبالفوز أيضا في ثلاث من آخر أربع مواجهات بينهما مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي.

وإجمالا التقى المنتخبان 19 مرة على المستويين الودي أو الرسمي، كانت الكفة متساوية بينهما حيث حقق كل منهما 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات، سجل المنتخب الأنجولي 20 هدفا مقابل 23 هدفا لزيمبابوي.

وبدأت المواجهات المباشرة بينهما بفوز زيمبابوي على أنجولا بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية أقيمت في 10 نوفمبر عام 1985.

