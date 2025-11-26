شريف منير عن "دولة التلاوة": برنامج كله إيجابية وكان نفسي أكون ضمن الجمهور (فيديو)

18 حجم الخط

أشاد الفنان شريف منير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بالبرنامج الناجح “دولة التلاوة” مؤكدًا أنه من الأشياء التي تمد كل من يشاهدها بالطاقة الإيجابية.

فقال منير: “ دولة التلاوة إيه البرنامج الحلو ده، برنامج جميل وعظيم ومليان طاقة إيجابية”، مشيدًا بالمواهب الموجودة بالبرنامج والأصوات البديعة التي يملكها كل مشارك.

وحرص شريف منير على ذكر الشيخ محمد القلاجي بشكل خاص، فقال: “أصغر شيخ موجود، وأنا فرحان بيه جدًا وسعيد بيه جدًا، كل المشتركين الحقيقة يشرفوا”

وأوضح الممثل أنه كان يرغب في أن يكون ضمن الحضور في أحد الحلقات ولكنه لم يستطع بسبب انتهاء تصوير الجزء الأول، موضحًا: "تواصلت مع أحد المسؤولين في قناة الـ cbc عشان كنت عايز أحضر البرنامج مع الجمهور، فاكتشفت أن تصوير الجزء الأول خلص وحاليًا بيجهزوا للجزء الثاني

وبقولها من دلوقتي لو سمحتوا متنسونيش في الحضور ضمن هذا البرنامج العظيم"

برنامج دولة التلاوة

ويُعرض "دولة التلاوة" يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً، ويقدم جوائز إجمالية تبلغ 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف كاملًا بصوتيهما وبثّه عبر قناة "مصر قرآن كريم"، مع منحهما شرف إمامة المصلّين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويضم البرنامج لجنة تحكيم رفيعة المستوى من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، بينهم الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف تضم الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور نظير محمد عياد، والدكتور علي جمعة، والشيخ أحمد نعينع، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري.

