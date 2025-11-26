الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

دار الكتب والوثائق القومية تشارك في معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية

إصدارات دار الكتب
إصدارات دار الكتب والوثائق القومية
18 حجم الخط

شاركت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في فعاليات معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر – فرع الإسكندرية، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وشاركت الدار بجناح متميز يضم 150 عنوانًا من إصداراتها التي تُعد من كنوز التراث العربي والإسلامي، من بينها: نهاية الأرب في فنون الأدب، السلوك في معرفة دول الملوك، عيون التواريخ، شرح اللزوميات، عيون الاخبار، الشهنامة، المعتمد، مجالس السلطان الغوري، وغيرهم، مما يعكس ثراء المحتوى العلمي والتراثي الذي تقدمه وحرصها على إتاحته للطلاب والباحثين.

وتأتي مشاركة دار الكتب والوثائق القومية في إطار حرصها على دعم الأنشطة الثقافية والتنويرية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتوفير مصادر المعرفة الأصيلة للباحثين والدارسين.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتحت أمس معرضًا للكتاب داخل كلية الدراسات الإسلامية بنات التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالإسكندرية.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة الأزهر، بهدف دعم الحركة الثقافية داخل الجامعات وإتاحة أحدث الإصدارات العلمية والأدبية والدينية لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأسعار مناسبة، بما يسهّل الحصول على المعرفة ويعزّز دور الكتاب كوسيلة أساسية في بناء الوعي.

وأضاف أن المعرض يتضمن مجموعة واسعة من الكتب التي تلبّي احتياجات الطالبات في مختلف التخصصات، ومن بينها  الإصدارات الفكرية والأدبية الحديثة، كما يضم كافة إصدارات سلاسل الهيئة المتنوعة، التي تحظى دائمًا بإقبال كبير من القراء، نظرًا لما تقدمه من محتوى معرفي ثري بأسعار مدعمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الكتب والوثائق القومية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر محافظة الإسكندرية الهيئة المصرية العامة للكتاب

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية