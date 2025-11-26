دار الكتب والوثائق القومية تشارك في معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية

18 حجم الخط

شاركت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في فعاليات معرض كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر – فرع الإسكندرية، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وشاركت الدار بجناح متميز يضم 150 عنوانًا من إصداراتها التي تُعد من كنوز التراث العربي والإسلامي، من بينها: نهاية الأرب في فنون الأدب، السلوك في معرفة دول الملوك، عيون التواريخ، شرح اللزوميات، عيون الاخبار، الشهنامة، المعتمد، مجالس السلطان الغوري، وغيرهم، مما يعكس ثراء المحتوى العلمي والتراثي الذي تقدمه وحرصها على إتاحته للطلاب والباحثين.

وتأتي مشاركة دار الكتب والوثائق القومية في إطار حرصها على دعم الأنشطة الثقافية والتنويرية داخل الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وتوفير مصادر المعرفة الأصيلة للباحثين والدارسين.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، افتتحت أمس معرضًا للكتاب داخل كلية الدراسات الإسلامية بنات التابعة لجامعة الأزهر الشريف بالإسكندرية.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إن المعرض يأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وجامعة الأزهر، بهدف دعم الحركة الثقافية داخل الجامعات وإتاحة أحدث الإصدارات العلمية والأدبية والدينية لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس بأسعار مناسبة، بما يسهّل الحصول على المعرفة ويعزّز دور الكتاب كوسيلة أساسية في بناء الوعي.

وأضاف أن المعرض يتضمن مجموعة واسعة من الكتب التي تلبّي احتياجات الطالبات في مختلف التخصصات، ومن بينها الإصدارات الفكرية والأدبية الحديثة، كما يضم كافة إصدارات سلاسل الهيئة المتنوعة، التي تحظى دائمًا بإقبال كبير من القراء، نظرًا لما تقدمه من محتوى معرفي ثري بأسعار مدعمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.