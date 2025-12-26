مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

18 حجم الخط

تُقدِّم مجلة الأزهر في عددها الجديد هدية فكرية وعلمية مميزة لقرّائها، تتمثّل في كتاب «بناء الوعي وإنارة الفكر (2)»، الذي يضم مختارات من مقالات فضيلة الشيخ العلامة محمد أحمد عرفة، عضو هيئة كبار العلماء، رحمه الله، أحد أعلام الأزهر الشريف في العصر الحديث، في إطار حرص المجلة على إحياء التراث العلمي الأزهري، وربط الأجيال المعاصرة بعطاء العلماء الكبار، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وإنارة الفكر الوسطي المستنير.

مفتي الجمهورية: القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في نفعه وانتفاعه

ويصدر الكتاب بتقديم الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس تحرير مجلة الأزهر، حيث يؤكد في مقدمته أن القيمة الحقيقية للإنسان تكمن في نفعه وانتفاعه، وأن أعظم ما يقدمه المرء لغيره علم يبذله، خاصة إذا كان هذا العلم تراثًا راسخًا تركه العلماء السابقون، ليبقى معينًا ثريًّا ينتفع به اللاحقون، ويجتمع فيه الأجر وحسن الذكر للسابق واللاحق معًا.

المكانة العلمية الرفيعة للشيخ محمد أحمد عرفة

ويُلقي التقديم الضوء على المكانة العلمية الرفيعة للشيخ محمد أحمد عرفة، باعتباره واحدًا من سُرج الأزهر المضيئة، الذين لم يخفت نورهم، ولم ينقطع عطاؤهم، حيث عُرف بالعلم الغزير، والطرح الرصين، والجرأة في الحق، والقلم العلمي المنضبط، فجاءت كتاباته نبراسًا لطالبي العلم، وسراجًا يهدي العقول، ويواجه ظلمات الجهل والانحراف.

ويتضمن الكتاب الجزء الثاني من مقالات الشيخ الراحل، التي سبق نشرها في عدد من الصحف والمجلات المصرية، حيث جرى جمع هذا التراث العلمي وتقسيمه إلى جزأين، نُشر الجزء الأول في عدد جمادى الآخرة 1447هـ، بينما يأتي هذا الجزء الثاني هدية مع عدد رجب 1447هـ من مجلة الأزهر، استكمالًا للمشروع التوثيقي والفكري الذي تتبناه المجلة لإبراز رموز الفكر الأزهري.

وانتظمت مقالات الشيخ محمد أحمد عرفة في هذا الجزء ضمن خمس مجموعات رئيسية، شملت المجموعة الرابعة القضايا الفقهية، وتناولت المجموعة الخامسة موضوعات حول الحرب والسلام، فيما ركزت المجموعة السادسة على الأخلاقيات والتوجيهات التربوية، وجاءت المجموعة السابعة في إطار المناقشات والردود العلمية، بينما خُصصت المجموعة الثامنة لطرح رؤى إصلاحية في مجال التعليم، تعكس وعي الشيخ بقضايا مجتمعه، واستشرافه لتحديات المستقبل.

تعزيز الفكر الوسطي وإحياء التراث العلمي الرصين

وتؤكد مجلة الأزهر أن تقديم هذا العمل يأتي في سياق رسالتها التنويرية، الهادفة إلى تعزيز الفكر الوسطي، وإحياء التراث العلمي الرصين، وإتاحة نماذج مضيئة من علماء الأمة، بما يسهم في بناء وعي حقيقي، يقوم على العلم، ويرتكز على القيم، ويواكب متطلبات العصر دون تفريط في الثوابت.

