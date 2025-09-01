أخبار الحوادث اليوم:  200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك".. استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر.. القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى، مستخدمًا سلاحًا ناريًا بالقليوبية.

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر 2025.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة تجدد في النفوس قيم الخير والسلام، وترسخ مبادئ العمل والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط الراقصة بوسي لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالمقطم.

فرغ ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، هواتف متهمين ببث أفلام إباحية وتصويرها ونشرها عبر حساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي من داخل شقة بمنطقة فيصل بالهرم، وتبين احتواءها على 200 فيديو اباحي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة صادمة في التحقيق مع زوجة الأب الثانية المتهمة بقتل أطفال زوجها الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بالمنيا.

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس البلوجرز سوزى الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون لاتهامهم بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطهم على المواقع الإلكترونية 15 يوما على ذمة التحقيق.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأواني وعملات معدنية ومجسمات عثر عليها أثناء التنقيب بجبال المنيا.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد العناصر الجنائية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، بحوزته كميات ضخمة من المخدرات بقصد الاتجار.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشقاء، بتهمة قتل ابن عمهم إثر تجدد خصومة ثأرية بدأت منذ عام، داخل قرية الحجيرات، مركز قنا.

أنهى شخص حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في إحدى قرى مركز المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.