أخبار الحوادث اليوم: 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك".. استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر.. القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن بالقليوبية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى، مستخدمًا سلاحًا ناريًا بالقليوبية.
الداخلية: استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر
أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر 2025.
وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة تجدد في النفوس قيم الخير والسلام، وترسخ مبادئ العمل والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط الراقصة بوسي لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالمقطم.
العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"
فرغ ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، هواتف متهمين ببث أفلام إباحية وتصويرها ونشرها عبر حساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي من داخل شقة بمنطقة فيصل بالهرم، وتبين احتواءها على 200 فيديو اباحي.
مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة صادمة في التحقيق مع زوجة الأب الثانية المتهمة بقتل أطفال زوجها الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بالمنيا.
تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس البلوجرز سوزى الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون لاتهامهم بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطهم على المواقع الإلكترونية 15 يوما على ذمة التحقيق.
القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية عبارة عن تماثيل وتمائم ورأس تمثال وأواني وعملات معدنية ومجسمات عثر عليها أثناء التنقيب بجبال المنيا.
ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.
ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة بحوزته طن و445 كيلو جرام مخدرات بقيمة 46 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية ضد العناصر الجنائية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة، حيث تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، بحوزته كميات ضخمة من المخدرات بقصد الاتجار.
الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق نار عشوائي في شبرا الخيمة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.
القبض على 3 أشخاص بتهمة القتل في تجدد خصومة ثأرية بقنا
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على 3 أشقاء، بتهمة قتل ابن عمهم إثر تجدد خصومة ثأرية بدأت منذ عام، داخل قرية الحجيرات، مركز قنا.
شخص ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية بالمنيا
أنهى شخص حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في إحدى قرى مركز المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.
