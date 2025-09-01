الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي

وزير الداخلية
وزير الداخلية

 بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة تجدد في النفوس قيم الخير والسلام، وترسخ مبادئ العمل والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

تفاصيل ضبط زوجين بحوزتهما أفلام إباحية ومخدرات داخل شقة في الجيزة

كما أرسل الوزير برقيات تهنئة إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،

بالإضافة إلى تهنئة خاصة لرجال هيئة الشرطة من قيادات وضباط وأفراد، مؤكدًا ثقته في وفائهم بالعهد والتزامهم بحماية الوطن، مُستلهمين من السيرة النبوية الشريفة قيم التضحية والعطاء والفداء.

وأكد وزير الداخلية في برقياته أن ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تُعد مناسبة عظيمة لتجديد العزم على مواصلة الجهد من أجل رفعة مصر واستقرارها، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الداخلية محمود توفيق تهنئة المولد النبوي الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية مجلس النواب المصري مجلس الشيوخ المصري الأزهر الشريف دار الإفتاء المصرية وزارة الأوقاف الأمن والاستقرار في مصر الشرطة المصرية برقيات التهنئة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

تفاصيل ضبط زوجين بحوزتهما أفلام إباحية ومخدرات داخل شقة في الجيزة

القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالمنيرة الغربية وضبط طرفيها

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه

الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

ضبط شخص وزوجته لإدارتهما كيانا تعليميا بدون ترخيص بمدينة نصر

ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads