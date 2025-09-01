وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة الدولة بذكرى المولد النبوي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة تجدد في النفوس قيم الخير والسلام، وترسخ مبادئ العمل والبناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس.

كما أرسل الوزير برقيات تهنئة إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة،

بالإضافة إلى تهنئة خاصة لرجال هيئة الشرطة من قيادات وضباط وأفراد، مؤكدًا ثقته في وفائهم بالعهد والتزامهم بحماية الوطن، مُستلهمين من السيرة النبوية الشريفة قيم التضحية والعطاء والفداء.

وأكد وزير الداخلية في برقياته أن ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تُعد مناسبة عظيمة لتجديد العزم على مواصلة الجهد من أجل رفعة مصر واستقرارها، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

